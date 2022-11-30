Польша — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на матч ЧМ-2022 30 ноября

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Польша – Аргентина в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Аргентины с форой (-1) за 1.80.



«Очень интересный матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Аргентина, в принципе, сама вершит свою судьбу. После победы над Мексикой у них и эмоциональный подъём присутствует, и при этом успокоились немножко.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Интересное противостояние игроков — Месси против Левандовского. Но, мне кажется, у польской сборной в целом, конечно, остальной состав вряд ли может быть сравним с аргентинским. Чеслав Михневич — очень осторожный тренер. Поэтому поляки, понимая, что их устраивает ничья, будут её иметь в виду. Но не очень сильная у них оборона, это раз. Во-вторых, я не думаю, что Польша сможет забить больше одного мяча. А вот Аргентина, если у неё пойдёт, если не будут в атаке действовать расхлябанно и постоянно попадать в офсайды, как это было против Саудовской Аравии, может забить и два, и три мяча.



Самая хорошая ставка на этот матч — победа Аргентины с форой (-1) с расходом и коэффициентом 1.8. Мне почему-то видится счёт 2:0 в пользу аргентинцев», — сказал Андронов.



Экспресс с коэффициентом 6.30.



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