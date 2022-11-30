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Саудовская Аравия — Мексика: прогноз Константина Генича на матч группы С ЧМ-2022

Саудовская Аравия — Мексика: прогноз Константина Генича на матч группы С ЧМ-2022
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Саудовская Аравия – Мексика в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: обе забьют за 1.84.

«В группе С сборная Саудовской Аравии, которая влюбила в себя своей смелой игрой в двух матчах с Аргентиной и Польшей, сыграет со сборной Мексики, которая на этом турнире пока что ни одного мяча не забила. И вообще, моментов у мексиканцев было немного. Тата Мартино хоть и вывел сборную Мексики на мундиаль, но на самом чемпионате мира мексиканцы не радуют, особенно в атаке, зато много фолов, много жёстких подкатов. С поляками играли лучше, с Аргентиной чуть похуже. Вроде бы навязали аргентинцам свою волю, свою игру, но моментов у мексиканцев почти не было, только опасные стандарты, когда Вега стенку перебросил, но Мартинес мяч потащил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Саудовская Аравия в обороне не сказать что играет очень качественно, это было видно и по матчу с Аргентиной, когда аргентинцы могли забить больше одного мяча, и по игре с Польшей, где чего только стоит ошибка перед вторым голом. Думаю, что Мексика забьёт. Но уж больно симпатичная Саудовская Аравия, смелая, с интересными ребятами впереди. И у них есть шанс выйти из группы. А это серьёзная мотивация. Главное, чтобы играли рассудительно и хладнокровно. Я думаю, Эрве Ренар наверняка правильные и нужные слова в раздевалке подберёт. Плюс почему бы ещё не добавить какой-нибудь многомиллионный подарок от принца за выход из группы», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.

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