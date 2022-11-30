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Польша — Аргентина: прогноз Эдуарда Мора на игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022

Польша — Аргентина: прогноз Эдуарда Мора на игру 3-го тура группового этапа ЧМ-2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Польша – Аргентина.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.38.

«Польша с невнятной игрой идет на первом месте. У команды 4 очка, 0 пропущенных. Аргентина, как мы все хорошо помним, неожиданно проиграла в первом матче. Тем не менее понятно, что команда укомплектована звездами в линии атаки. Месси, как мне кажется, по-прежнему лучший футболист мира.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы знаем, что Аргентина традиционно тяжело вкатывается в такие турниры. Первые туры играет плохо, но потом прибавляет. Думаю, это как раз тот случай. Аргентина очень уверенно сыграет в этом матче. Чтобы выйти с первого места, аргентинцам нужна победа, желательно не в один мяч. Думаю, что этого они и добьются.

Польша не без везения набрала 4 очка. В какой-то момент это везение должно их покинуть. По игре аргентинцы гораздо сильнее. Тем более они очень мотивированы», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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