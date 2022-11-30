Саудовская Аравия — Мексика: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата мира по футболу

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч чемпионата мира-2022 Саудовская Аравия — Мексика.
Ставка: Саудовская Аравия не проиграет за 2.26.
«Сборная Мексики одна из трех команд, которая еще не забивала на этом турнире. Мексиканцы показали грустный футбол.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Саудовская Аравия прекрасно сыграла с Аргентиной, по игре была лучше Польши, но проиграла. Матч против поляков показал, что победа над Аргентиной — это не случайность. Они прекрасно сыграли против поляков, им просто не повезло.
Мексика ничего не может придумать в атаке. Впервые за долгое время она выглядит не такой яркой. Мне кажется, что саудовцы могут Мексику победить. Не буду ставить на победу, а поставлю на не проигрыш Саудовской Аравии. Да, по фамилиям мексиканцы сильнее, но по игре Саудовская Аравия точно не хуже, а, на мой взгляд, даже предпочтительнее», — сказал Наливайко.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.
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