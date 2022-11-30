Польша — Аргентина: прогноз Тимура Журавеля на игру группового раунда ЧМ-2022

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Польша — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины за 1.50.
«Мне кажется, что Польша свое перебрала в первых двух матчах. Победа Аргентины над Мексикой вселила в команду уверенность, а класс исполнителей слишком высок, чтобы не добыть победу над сборной Польши. Честно говоря, я не верю в польскую команду.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Мне кажется, что в этом матче мы просто должны ловить победу Аргентины. Если у нее что-то не будет получаться, то ее снова затащит Месси. Аргентина победит Польшу», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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