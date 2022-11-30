«Оттава» — «Рейнджерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ставка: «Оттава» не проиграет за 1.66.
«Рейнджеры» ушли в очередное пике, которое началось с поражения от пинаемого всеми «Анахайма». В принципе, нью-йоркцы так и идут по сезону, сериями по две-три победы и столько же поражений. Впереди у них два матча с «Оттавой» — самое время выйти из пике и чуть-чуть подняться, тем более, что из зоны плей-офф своей Восточной конференции они вывалились.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что же касается «Оттавы», то она в эту зонгу плей-офф еще не вваливалась, и, похоже, в этом сезоне уже не ввалится. Серия из четырех побед на старте сезона остается единственным светлым пятном в истории команды в текущем сезоне, дальше ничего хорошего не было. Чуть-чуть забрезжило только сейчас, когда «Оттава» одержала две победы подряд. Но теперь два раза играть с «рейнджерами».
В целом в сезоне «Оттава» набирает унизительно мало – всего 40,5 процента очков. Дома этот показатель чуть выше, но не принципиально – 45,5 процента. В целом в сезоне «рейнджеры» набирают 52,2 процента очков, но в гостях играет явно лучше – 59,1 процент.
Весьма интересна у этих соперников статистика личных встреч. Там со всех сторон совсем мизерное, но все-таки преимущество канадцев. Что в общем и целом за последний десяток лет (преимущество в две победы), что в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в Оттаве в рамках регулярных чемпионатов НХЛ (шесть побед «сенаторов» против четырех у «рейнджеров»).
С учетом вышеизложенного, прогнозирую приличный в голевом отношении матч с тоталом, превышающим 5,5, по результатам которого «Оттава» наберет минимум одно очко, то есть, не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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