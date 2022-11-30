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Польша – Аргентина: прогноз Константина Генича на матч группы С ЧМ-2022

Польша – Аргентина: прогноз Константина Генича на матч группы С ЧМ-2022
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Польша – Аргентина в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Ставка: 2-3 гола Аргентины в матче за 2.05.

«Сборная Аргентины будет играть практически решающий матч с поляками. Польша — лидер группы С. Пока поляки на чемпионате мира не пропустили ни одного мяча, но не может же Войцех Щенсны вечно вытаскивать всё, что летит в ворота сборной Польши.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я надеюсь, что Аргентина после тяжелейшей победы над Мексикой сбросила какие-то оковы и будет выглядеть полегче, пораскованнее. Польша не впечатлила что по первому матчу, что по игре с Саудовской Аравией, несмотря на победу. Вопросы остались. Да, класс и мастерство игроков никто не отменял, но если аргентинцы сыграют так, как надо, то минимум два мяча в ворота сборной Польши они забьют. Два забьют, но не больше трёх.

Мой прогноз — Аргентина забьёт два или три гола. Месси — настоящий вожак и лидер. Хоть и некачественный матч сборная Аргентины провела с мексиканцами, но там главное было — выиграть. С этой задачей справились. Думаю, в последней игре должно быть полегче при какой-то колоссальной поддержке болельщиков, которые заполнили Доху и неистово болеют за Аргентину», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Сборная Англии стала первой в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года.

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