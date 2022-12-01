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Коста-Рика — Германия: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

Коста-Рика — Германия: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022
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1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы Е встретятся сборные Коста-Рики и Германии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Германии можно с коэффициентом 1.12. Шансы Коста-Рики оценили коэффициентом 23.00, ничья идёт за 11.00.

Букмекеры считают, что матч Коста-Рика — Германия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.29, а ТМ 2.5 идёт за 3.60.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.16. Гол Германии оценивают в 1.01, а на то, что отличится сборная Коста-Рики, можно поставить за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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