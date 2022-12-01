Хорватия — Бельгия: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Хорватии и Бельгии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты не видят явного фаворита: поставить на победу Хорватии можно с коэффициентом 2.70. Шансы Бельгии оценили коэффициентом 2.75, ничья идёт за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Хорватия — Бельгия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.08, а ТМ 2.5 идёт за 1.84.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.83. Гол Хорватии оценивают в 1.33, на то, что отличится сборная Бельгии, можно также поставить за 1.33.

Экспресс с коэффициентом 7.38.



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