Канада — Марокко: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

1 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы F встретятся сборные Канады и Марокко. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч! Страна»



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Марокко можно с коэффициентом 2.14. Шансы Канады оценили коэффициентом 3.80, а ничья идёт за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Канада — Марокко не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.16, а ТМ 2.5 идёт за 1.78.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.93. Гол Канады оценивают в 1.49, а на то, что отличится сборная Марокко, можно поставить за 1.25.

Экспресс с коэффициентом 7.38.



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