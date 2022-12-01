Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Саудовская Аравия — Мексика: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил

Саудовская Аравия — Мексика: результат матча ЧМ-2022, какой счёт, кто победил
Комментарии

Сборная Мексики одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Счёт в игре на 48-й минуте открыл нападающий Энри Мартин. Мексиканцы заработали угловой на левом фланге. После навеса во вратарскую Сесар Монтес опередил соперника и сделал скидку на Мартина, который с полутора метров вколотил мяч в сетку. Удвоил преимущество мексиканцев на 52-й минуте Луис Чавес. Он нанёс отличный удар со штрафного, направив мяч в правую девятку.

На 95-й минуте один мяч отыграл полузащитник саудовцев Салем Аль-Давсари, установив окончательный счёт.

Эта победа не позволила Мексике выйти в плей-офф ЧМ-2022. В их активе четыре очка после трёх матчей, они уступили Польше (четыре очка) по разнице забитых и пропущенных мячей (2-2 у Польши, 2-3 — у Мексики).

Экспресс с коэффициентом 7.38.

ФИФА собирается ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2026.

Тренер сборной Испании Энрике: футбол — это шоу.

Карлуш Кейруш объявил об уходе с поста главного тренера сборной Ирана.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022