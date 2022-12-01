Хорватия — Бельгия: прогноз Егора Титова на игру ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Бельгия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: Хорватия не проиграет и ТБ 1.5 за 2.03.



«Практически стыковой матч за выход из группы. Трудно придумать вариант, при котором здесь всех устроит ничья. Наверное, только крупное поражение марокканцев может помочь обеим командам, но в такое поверить невозможно.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорватию устроит и ничейный результат. А это означает, что бельгийцам придётся рисковать. По тому, что я видел от Бельгии на этом турнире, в успешный риск от этой сборной я совсем не верю. Какими-то варёными выглядят футболисты. В первом матче пытался что-то придумать Де Брёйне, важный гол забил Батшуайи, Куртуа тащил, во втором все растворились. Не нравится мне эта Бельгия.



Хорватия выглядит бодрее. Там есть не только Модрич, его окружают очень сильные игроки, особенно в середине поля. И, по моим наблюдениям, хорваты лучше бельгийцев в плане сплочённости, настроя. Так что Модрич с партнёрами обязаны здесь закрывать интригу.



Я попробую рискнуть и взять вариант — Хорватия не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. 2:0 в пользу Хорватии очень реально, но и 1:1 их устроит», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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