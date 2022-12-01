Канада – Марокко: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2022 1 декабря

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Канада – Марокко в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 2.05.



«В группе F чемпионата мира сборная Марокко с 4 очками будет выходить на последний матч против Канады, рассчитывая исключительно на себя. Марокканцам важно не проиграть, и тогда они точно выйдут из группы.

С Канадой это вполне посильная задача. Марокко пока ни одного мяча на турнире не пропустило. Отличный подбор игроков у этой сборной, очень сбалансированная игра. Не пропустили от Хорватии, не пропустили от Бельгии. Это уже потрясающий результат для североафриканцев.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Канада уже заканчивает свои выступления на турнире. Команда молодая, она готовится к следующему чемпионату мира, который в том числе пройдет и в Канаде. Но это смелая команда. Конечно, не хватает исполнителей впереди, чтобы все свои задумки атакующие довести до ума. Плюс в обороне есть большие проблемы.



Я думаю, что Канада, имея 0 очков и лишь 1 забитый мяч, на последний тур будет выходить с открытым забралом, чтобы подарить радость и себе, и болельщикам. Канадцы будут играть открыто. Марокканцы могут за это наказать. Очень много нулевых ничьих в первых таймах на этом чемпионате мира. Здесь, я думаю, такого не будет, учитывая открытую игру Канады.



Взял бы тотал 1-го тайма больше 1 гола. И еще бы рассмотрел по матчу тотал больше 2,5 мяча. Отталкиваюсь от того, что Канада откроется, а группа атаки сборной Марокко может их за это наказать», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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