Хорватия — Бельгия: прогноз Алексея Гасилина на матч чемпионата мира в Катаре-2022

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира-2022 Хорватия — Бельгия.
Ставка: обе забьют за 1.78.
«Давайте вспомним расстановку сил в этой группе. Канадцы уже точно заняли последнее место. В их активе ноль очков. У Бельгии три очка, а хорваты набрали четыре очка. Нас ждёт матч двух равных команд. Для меня это настолько очевидно, потому что во всех линиях суперподбор игроков – Де Брёйне, Азар, младший брат Азар и Куртуа в воротах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У сборной Хорватии есть такие личности, которые способны на равных противостоять бельгийцам – Модрич и Ковачевич. Что-то прогнозировать в этом матче очень сложно.
У бельгийцев золотое поколение, но им уже нужно что-то выиграть. Да, победили канадцев (1:0), но в этой игре сборная Канады смотрелась здорово. Она не забила пенальти, и бельгийцы набрали три очка только благодаря классу. После этого зафиксировано поражение от Марокко. Команда была слабее по всем статьям. Хорватия для меня немного сильнее, но я бы не рискнул брать их победу. Предлагаю сделать ставку на то, что обе команды забьют. Они будут играть от ножа, у них сильный центр, поэтому мне кажется, что хорваты и бельгийцы обменяются забитыми мячами», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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