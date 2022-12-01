Хорватия — Бельгия: прогноз Эммануэля Адебайора на игру чемпионата мира — 2022

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия.
Ставка: ничья за 3.50.
«Бельгия шокировала всех, проиграв Марокко со счётом 0:2. Они оказались в тяжёлой ситуации. Теперь вторая команда рейтинга ФИФА должна обыгрывать серебряных призёров прошлого мундиаля, чтобы обеспечить себе выход из группы. У бельгийцев есть проблемы в раздевалке: атмосфера в команде не очень хорошая. Матч с Хорватией будет тяжелым. Но у Бельгии всё ещё есть шанс доказать, что они на что-то способны.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорваты, несмотря на ранний гол Альфонсо Дэвиса, сумели победить канадцев 4:1 и оказались на вершине группы F. Ничья с бельгийцами выведет их в 1/8 финала. Так что, ребята, если даже ничья выводит хорватов дальше, то Бельгии будет очень трудно. Им придётся много атаковать, если они хотят победить, ведь хорваты, в особенности Лука Модрич, очень хороши в плане контроля мяча.
Я думаю, что это будет интересная, красивая игра, которая закончится вничью», — сказал Адебайор.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.
Тренер сборной Дании: мы просто развалились.
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.
- 1 декабря 2022
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
00:11
-
00:00
- 30 ноября 2022
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:15
-
20:10
-
20:03