Хорватия — Бельгия: прогноз Эммануэля Адебайора на игру чемпионата мира — 2022

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия.



Ставка: ничья за 3.50.



«Бельгия шокировала всех, проиграв Марокко со счётом 0:2. Они оказались в тяжёлой ситуации. Теперь вторая команда рейтинга ФИФА должна обыгрывать серебряных призёров прошлого мундиаля, чтобы обеспечить себе выход из группы. У бельгийцев есть проблемы в раздевалке: атмосфера в команде не очень хорошая. Матч с Хорватией будет тяжелым. Но у Бельгии всё ещё есть шанс доказать, что они на что-то способны.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорваты, несмотря на ранний гол Альфонсо Дэвиса, сумели победить канадцев 4:1 и оказались на вершине группы F. Ничья с бельгийцами выведет их в 1/8 финала. Так что, ребята, если даже ничья выводит хорватов дальше, то Бельгии будет очень трудно. Им придётся много атаковать, если они хотят победить, ведь хорваты, в особенности Лука Модрич, очень хороши в плане контроля мяча.



Я думаю, что это будет интересная, красивая игра, которая закончится вничью», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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