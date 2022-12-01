Канада – Марокко: прогноз Егора Титова на матч группового раунда чемпионата мира в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Канада – Марокко в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: обе забьют за 1.88.



«Очень симпатичная сборная Канады уже, к сожалению, вылетела, у нее нет шансов пройти в 1/8 финала. Есть немного несправедливости: у Канады нет шансов, а у Бельгии, которую они превзошли по игре, есть. Но это футбол.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Марокко нужна ничья, чтобы пройти дальше, хотя даже поражение устроит при некоторых раскладах. Пока эта команда не пропускает, играет очень ответственно, не допускает ляпов в обороне. Качественная сборная. Для многих это откровение, но мы же видим, что там есть очень классные футболисты (взять того же Хакими), которые первоклассно отвечают за свои зоны.



Думаю, даже такой закрытый Марокко веселая Канада спровоцирует на обмен ударами. Поэтому поставлю на обе забьют, при этом думаю, что даже пропущенный мяч не помешает африканцам ворваться в 1/8 финала», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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