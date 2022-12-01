СКА – «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Северсталь».



Ставка: победа СКА за 1.63.



«У «Северстали», несмотря на всю ее «колючесть» и упорство, лишь одна победа в шести последних матчах. Домашняя. Над «Витязем». Четыре из шести поражений – в родных стенах, что прилично подрубило домашнюю статистику, но отнюдь ничего не добавило в статистику гостевую. А там у «Северстали» 44,4 процента набранных очков, и с этим бэкграундом череповчане приезжают к команде, которая набирает дома «всего-то» 94,7 процента очков.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но куда важнее всех этих процентов игра «Северстали», даже не сама игра полностью, а те моменты, в которых череповчане своими руками и на ровном месте привозят себе шайбы. Иногда напрямую, иногда опосредованно, по-детски удаляясь и давая сопернику великолепные шансы отыграться или выйти в счете вперед. И ведь такие моменты случаются почти в каждом матче «Северстали». И раз за разом они оказываются результативными, лишая череповчан честно заработанных, а иногда даже и выстраданных очков.



А уж в Санкт-Петербурге, можно не сомневаться, куда более мастеровитый и опытный СКА создаст множество предпосылок для того, что все минусы «Северстали» вылезли и засияли, мешая им играть. Поэтому в предстоящем матче вопрос «Кто победит?» не стоит. Зато стоит множество других вопросов, например, тотала или сколько забьют питерцы?



То, что «Северсталь» будет цепляться, сомнений нет. То, что гости, скорее всего, не дадут хозяевам развернуться, а те и не станут к этому стремиться, выигрывая в пару шайб, тоже лежит практически на ладони. Получается у нас матч с тоталом, который если и превысит 4,5, то не сильно. А в итоге СКА победит в основное время, но с каким преимуществом в счете, прогнозировать не берусь», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 12.38.



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