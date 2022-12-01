Япония — Испания: прогноз Александра Вишневского на встречу группы Е ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Япония — Испания.



Ставка: гол после 76-й минуты за 1.88.



«Наконец-то завершается групповой этап чемпионата мира. Испания в последнем матче встретится с Японией. Ситуация в группе сложилась такая, что победа Испании нужна в первую очередь сборной Германии. Если Испания выиграет, то она сделает очень хороший подарок немцам, которым надо будет только победить Коста-Рику.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Если Испания сыграет вничью, то Германии надо будет обыгрывать Коста-Рику с разницей в 2 гола. Если Испания проиграет, то немцам надо будет выигрывать с разницей примерно в семь голов. То есть надо будет отыгрывать ту разницу, которую себе сделала Испания, выиграв у Коста-Рики со счетом 7:0.



При этом не так уж и плоха Коста-Рика, как показалось по первому туру. Как раз во втором туре она грохнула Японию, которая могла и гарантировать себе выход в плей-офф, но теперь надо набирать очки в матче с Испанией.



Интересно еще и то, что перед началом чемпионата говорили, что Испании или Германии надо было занимать первое место в группе, чтобы избежать потенциальной встречи со сборной Бельгии. Однако бельгийцы взяли и слили матч марокканцам. Бельгийцы еще сами не гарантировали выход, но если пройдут, то наверняка со второго места. Таким образом, у Испании будет возможность выбирать, по какой сетке продвигаться дальше, так как матч Бельгии пройдет раньше.



Учитывая, что наверняка в группе, где играет Бельгия, первое место может занять Марокко, то Испании выгодней занимать второе место. Очевидно, что Марокко обыграть будет легче в 1/8 финала, чем Бельгию, к примеру. Испании, конечно, интересней занять тогда второе место, но вряд ли команда начнет играть в эти подковерные интриги.



Испании не так-то и надо выбивать сборную Германии, которая в любом случае будет в другой сетке, а это значит, что она может создать проблемы другим сборным. До финала Испания с Германией точно не встретится. Если Испания займет все же первое место, то в 1/4 финала ее будет ждать Бразилия.



В любом случае на победу сборной Испании я не буду рекомендовать делать ставку, тем более что коэффициент очень низкий. От ставок на исходы и форы я рекомендую воздержаться, по крайней мере до того, как завершатся матчи в другой группе.



Однако в линии я нашел ставку, которая мне нравится, это гол после 76-й минуты за 1.92. Если Испания ничего не сливает и бьется всерьез, то в концовке матча будут играть мотивированные футболисты, которые бьются за место в основном составе. Однако надо признать, что некоторые из игроков в матче с Германией вышли на замену и ничем себя не проявили. В этот раз такого быть не должно. В то же время наверняка Япония пойдет ва-банк, то есть придется идти вперед, за что будет наказана.



Мне нравится ставка на поздний гол, тем более что она включает в себя и компенсированное время, а его на этом чемпионате добавляют очень много. Голы на сотых минутах перестали удивлять», — сказал Вишневский.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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