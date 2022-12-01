Коста-Рика — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч третьего тура ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Коста-Рика — Германия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: победа Германии с форой (-2.5) за 1.88.



«Германия сыграет в третьем матче против Коста-Рики. Пока немцам не удается победить, но в прошлом матче против Испании они сыграли явно лучше, чем против Японии. Даже могли обыгрывать Испанию, если бы Cане не погубил отличный момент в конце встречи.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Однако немцы получили подарок в виде победы Коста-Рики над Японией. Таким образом, судьба Германии в ее собственных руках. Нужно выигрывать и тогда, скорее всего. Они выйдут в плей-офф.



Интересно, что именно этот матч пройдет в историю футбола, как первый на чемпионате мира, который судит женщина. Но это не самое главное. Германия ждет от своей сборной настоящего футбола. Уже три матча на чемпионате мира в России и два тут она его не видит. Пора сборной просыпаться, иначе грош цена этому собранию футболистов.



Класс команд очень сильно несопоставим, поэтому Германия должна реализовать все то преимущество, которое у нее есть. Предлагаю хорошую ставку с форой (-2,5) на Германию», — сказал Андронов.



Экспресс с коэффициентом 4.38.



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