Коста-Рика — Германия: прогноз Алексея Андронова на матч третьего тура ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Коста-Рика — Германия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: победа Германии с форой (-2.5) за 1.88.
«Германия сыграет в третьем матче против Коста-Рики. Пока немцам не удается победить, но в прошлом матче против Испании они сыграли явно лучше, чем против Японии. Даже могли обыгрывать Испанию, если бы Cане не погубил отличный момент в конце встречи.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Однако немцы получили подарок в виде победы Коста-Рики над Японией. Таким образом, судьба Германии в ее собственных руках. Нужно выигрывать и тогда, скорее всего. Они выйдут в плей-офф.
Интересно, что именно этот матч пройдет в историю футбола, как первый на чемпионате мира, который судит женщина. Но это не самое главное. Германия ждет от своей сборной настоящего футбола. Уже три матча на чемпионате мира в России и два тут она его не видит. Пора сборной просыпаться, иначе грош цена этому собранию футболистов.
Класс команд очень сильно несопоставим, поэтому Германия должна реализовать все то преимущество, которое у нее есть. Предлагаю хорошую ставку с форой (-2,5) на Германию», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.
Тренер сборной Дании: мы просто развалились.
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.
- 1 декабря 2022
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00