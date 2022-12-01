Коста-Рика – Германия: прогноз Егора Титова на игру ЧМ-2022 1 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Коста-Рика – Германия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: победа Коста-Рики с форой (+2.5) за 2.06.
«У немцев неожиданно появился шанс выйти в плей-офф. До сих пор трудно понять, как Япония умудрилась проиграть костариканцам. Но снова скажу, что в футболе всякое бывает. Важно держать концентрацию и реализовывать свои моменты. Понятно, что в этом матче очевидный фаворит — Германия, но я не уверен, что здесь дело дойдет до разгрома.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Коста-Рика после второго тура поверила в себя, почувствовала уверенность. Она уже не будет такой робкой, как с испанцами, не станет столько ошибаться. Немцам придется потратить немало сил, чтобы вскрыть оборону сборной Коста-Рики.
Думаю, Германия выиграет, но не крупнее, чем в 2 мяча. 2:0 или 3:1 — самые вероятные исходы. Немцам тут особенно не нужно забивать чересчур много. Им главнее, чтобы испанцы победили Японию», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
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- 1 декабря 2022
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