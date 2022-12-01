Япония – Испания: прогноз Константина Генича на матч группы Е ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Япония – Испания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Ставка: ТМ 3 за 1.70.
«Кто мог представить, что Германия после двух туров будет последней в этой группе? Но испанцы могут помочь сборной Германии выйти из группы, если обыграют сборную Японии. Японцы проиграли Коста-Рике и все запутали в этой группе.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Испания, конечно, сильнее Японии. Думаю, что тренер японцев прекрасно понимает, что в матче с испанцами его команда будет играть 75% времени без мяча. Испанцы показывают очень хорошую динамику, хорошее движение.
Матч вряд ли получится очень результативным, так как многое стоит на кону. Японцы будут терпеть и ждать своего момента. Мой прогноз — тотал меньше 3. Испания рвать и метать не будет, так как ей достаточно не проиграть в этом матче», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 4.38.
Месси рассказал, каким будет матч с Австралией.
Тренер сборной Дании: мы просто развалились.
Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира.
- 1 декабря 2022
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00