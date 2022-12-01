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Япония – Испания: прогноз Константина Генича на матч группы Е ЧМ-2022 в Катаре

Япония – Испания: прогноз Константина Генича на матч группы Е ЧМ-2022 в Катаре
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Япония – Испания в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«Кто мог представить, что Германия после двух туров будет последней в этой группе? Но испанцы могут помочь сборной Германии выйти из группы, если обыграют сборную Японии. Японцы проиграли Коста-Рике и все запутали в этой группе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Испания, конечно, сильнее Японии. Думаю, что тренер японцев прекрасно понимает, что в матче с испанцами его команда будет играть 75% времени без мяча. Испанцы показывают очень хорошую динамику, хорошее движение.

Матч вряд ли получится очень результативным, так как многое стоит на кону. Японцы будут терпеть и ждать своего момента. Мой прогноз — тотал меньше 3. Испания рвать и метать не будет, так как ей достаточно не проиграть в этом матче», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.38.

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