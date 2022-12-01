Сербия — Швейцария: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы G ЧМ-2022

2 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами сербов: поставить на победу команды Драгана Стойковича можно с коэффициентом 2.60. Шансы Швейцарии оценили коэффициентом 2.90, ничья идёт за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Сербия — Швейцария не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.10, а ТМ 2.5 идёт за 1.82.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.82. Гол Сербии оценивают в 1.32, а на то, что отличится сборная Швейцарии, можно поставить за 1.36.



Экспресс с коэффициентом 14.38.



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