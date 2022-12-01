Южная Корея — Португалия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы H ЧМ-2022

2 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Южной Кореи и Португалии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами португальцев: поставить на победу команды Фернанду Сантуша можно с коэффициентом 1.75. Шансы Южной Кореи оценили коэффициентом 4.60, ничья идёт за 4.20.



Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Португалия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.85, а ТМ 2.5 идёт за 2.07.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.79. Гол Кореи оценивают в 1.50, а на то, что отличится сборная Португалии, можно поставить за 1.16.



Экспресс с коэффициентом 12.38.



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