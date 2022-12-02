Гана — Уругвай: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча ЧМ-2022

2 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Ганы и Уругвая. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами уругвайцев: поставить на победу команды Диего Алонсо можно с коэффициентом 1.75. Шансы Ганы оценили коэффициентом 5.20, ничья идёт за 3.80.
Букмекеры считают, что матч Гана — Уругвай не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.04, а ТМ 2.5 идёт за 1.86.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.00. Гол Ганы оценивают в 1.64, а на то, что отличится сборная Уругвая, можно поставить за 1.17.
Экспресс с коэффициентом 12.38.
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Прогноз на матч Гана — Уругвай с коэффициентом 8.90.
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