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Южная Корея — Португалия: эксперты назвали шансы Роналду забить в матче ЧМ-2022

Южная Корея — Португалия: эксперты назвали шансы Роналду забить в матче ЧМ-2022
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2 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы H встретятся сборные Южной Кореи и Португалии. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч! Страна».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами португальцев: поставить на победу команды Фернанду Сантуша можно с коэффициентом 1.75. Шансы Южной Кореи оценили коэффициентом 4.60, ничья идёт за 4.20.

Букмекеры считают, что матч Южная Корея — Португалия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.85, а ТМ 2.5 идёт за 2.07.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.79. Гол Кореи оценивают в 1.50, а на то, что отличится сборная Португалии, можно поставить за 1.16. На гол Криштиану Роналду предлагают коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 12.38.

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