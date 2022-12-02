Коста-Рика — Германия: результат матча ЧМ-2022, кто победил, кто вышел в плей-офф, голы

1 декабря, состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сборная Германии играла с Коста-Рикой. Команды встретились на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
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Немецкие футболисты быстро вышли вперёд в этом матче, когда на 10-й минуте с передачи Давида Раума отличился Серж Гнабри. Долгое время бундестим вела в счёт, но на 58-й минуте Коста-Рика сравняла – гол на счету Ельцина Техеды. На 70-й минуте костариканцы вышли вперёд благодаря усилиям Хуана Варгаса.
Через три минуты Кай Хаверц сделал счёт ничейным, ассистировал ему Никлас Фюллькруг. На 85-й минуте Кай Хаверц после прострела Сержа Гнабри вывел Германию вперёд. На 90+1-й минуте Никлас Фюллькруг укрепил преимущество немецкой команды после паса Лероя Зане. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу немецкой команды. Но, несмотря на победу, сборная Германии покинула турнир, так как в параллельной встрече Япония обыграла Испанию со счётом 2:1.
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