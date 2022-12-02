Япония — Испания: результат матча, кто победил, кто вышел в плей-офф ЧМ-2022, голы

Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».
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На 12-й минуте счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората с передачи Сесара Аспиликуэты. Ответный гол на 48-й минуте забил полузащитник Японии Рицу Доан, нанёсший дальний удар по воротам Уная Симона. Через три минуты вперёд японцев вывел полузащитник Ао Танака.
Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и заняли вторую строчку. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.
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