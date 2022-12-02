Гана — Уругвай: ставка Александра Мостового на матч ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Гана — Уругвай.



Ставка: победа Уругвая за 1.75.



«Сборная Ганы и в матче с Португалией была достаточно опасна в атаке, и в противостоянии с Южной Кореей не отступила от своей игровой модели. Во 2-м туре такая тактика принесла плоды, и перед заключительной встречей группового этапа ганцы идут на второй строчке. Им вполне достаточно не уступить уругвайцам, ведь вряд ли в параллельной схватке португальцы крупно проиграют.



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Что касается Уругвая, то пока команда не показала себя во всей красе и в последней игре группы, вероятнее всего, предпочтёт выдать все свои лучшие качества. Терять уже уругвайцам нечего, и им нужна только победа, желательно с уверенным отрывом в счёте. По уровню состава и опыту южноамериканцы превосходят оппонента и выйдут на поле чрезвычайно сильно мотивированными.



На мой взгляд, в этой паре предстоит очень интересная борьба. Гана играет довольно открыто, и это может сказаться негативно на итоговом счёте. Уругвай будет пользоваться пространством и имеет в составе быстрых исполнителей впереди для острых выпадов. Я считаю, что южноамериканский коллектив сможет настроиться на эту схватку нужным образом и вырвет победу по итогу в непростом противостоянии», — сказал Мостовой.



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