«Амур» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Торпедо».
Ставка: победа «Амура» в матче за 2.28.
«Судя по тому, как «Амур» выпотрошил «Нефтехимик», у «маленьких татар» получился какой-то сбой в календаре. Либо им просто Дальний Восток надоел уже до тошноты, и так хотелось домой, что на четвёртый матч они просто «забили». Потому что с точки зрения физиологии именно к этому самому четвёртому матчу они должны были подойти полностью адаптированными.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но теперь это уже на Дальнем Востоке никому не интересно, а интересно, как в Хабаровске справятся с юными нижегородскими наглецами, которые посмели во Владивостоке грохнуть «Адмирал». Обычно же было как? «Торпедо» огребало во Владивостоке, но потом отрывалось на «Амуре». А сейчас в этом отработанном сценарии сбой.
Понятно, что сравнивать показатели четвёртой (на момент написания данного прогноза) команды Запада с девятой командой Востока, мягко говоря, не совсем этично, и без сравнения ясно, у кого дела лучше. Но ведь и статистика личных встреч на стороне «Торпедо», причём весьма прилично. С момента образования НХЛ у нижегородцев почти двукратное преимущество по количеству побед, а из десяти последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, автозаводцы взяли шесть. Но тут нельзя не отметить, что в последнее время «Амур» эту статистику всё лучше подправляет и основные победы «Торпедо» уходят в историю.
Поэтому мне кажется, что мы получим очень упорный матч, который к тому же окажется «низовым». Скорее всего, не таким малорезультативным, как во Владивостоке, но и сильно превосходить его не станет. И тотал выше 6.5 точно не зайдёт. А по итогам этого матча «Амур» любым способом наберёт два очка. Потому что закон сохранения энергии на Дальнем Востоке для «Торпедо» должен работать», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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