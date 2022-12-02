Южная Корея — Португалия: ставка Александра Мостового на игру ЧМ-2022 2 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Южная Корея — Португалия.
Ставка: обе забьют за 1.82.
«Сборная Южной Кореи пока не добилась побед на мундиале и в заключительном туре будет иметь дело с очень грозным соперником, который выглядит отлично на групповом этапе. Команда неплохо провела второй тайм в матче с Ганой, но двух забитых мячей не хватило даже для ничьей, и теперь азиатским футболистам нужно обыгрывать португальцев и надеяться на позитивный для себя исход в параллельной встрече.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается Португалии, то сборная оказалась очень хорошо готовой к турниру по всем направлениям и вполне по делу добыла две победы в стартовых турах. Команда здорово выбегает в атаку, достаточно монолитна при обороне собственных ворот и будет претендовать на попадание в самые поздние раунды. Да, европейцы уже гарантировали себе место в плей-офф, однако при определённых раскладах могут утратить лидерство, что лишь поднимет мотивацию.
На мой взгляд, в этой паре всё не так просто и стоит ждать отчаянной борьбы от южнокорейского коллектива. Да, Португалия имеет преимущество по всем параметрам, однако её вполне устроит и ничья, а вот оппоненту нужно лишь выигрывать. Я считаю, что стоит ждать голевой активности от обеих команд, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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- 2 декабря 2022
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