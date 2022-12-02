«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.59.



«Совсем недавно соперники встречались, но в Екатеринбурге, и там «Автомобилист», перебросав казахстанцев почти вдвое, тем не менее отскочил в концовке третьего периода, а второе очко набрал уже в овертайме. В братском Казахстане, с одной стороны, уральцам должно быть тяжелее, поскольку «Барыс» — вполне себе домашняя команда (43,1 процента набранных очков всего в сезоне и 52,6 процента дома). И «Автомобилист», между прочим, тоже домашняя команда и в гостях играет слабее (72,0 процента очков всего и лишь 56,3 процента на выезде).



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но, с другой стороны, родные трибуны будут заставлять казахстанцев играть первым номером. А ведь это «Автомобилисту» только и надо, контратаки у екатеринбуржцев разящие. То есть можем получить всё наоборот.



Но против этого «наоборот» выступает статистика личных встреч, где у казахстанцев за всю историю КХЛ более чем полуторное преимущество по количеству побед. Конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в столице Казахстана в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, преимущество «Барыса» не такое уж и большое, можно даже сказать, что его вовсе нет – шесть побед против четырёх у «Автомобилиста». Но при этом четыре последних казахстанских междусобойчика «Барыс» выиграл.



Наконец, не будем забывать, что «Автомобилист» играет с «Барысом» два матча подряд, а у казахстанцев между этими двумя матчами была игра в Челябинске. То есть екатеринбуржцы отдыхали на двое суток больше.



Мне почему-то кажется, что на выезде «Автомобилисту», вопреки статистике, будет легче, чем дома. Заброшенных шайб надо ждать поменьше, соперники на рожон лезть не станут, и тотал вряд ли превысит 7.5. Но «Автомобилист» снова наберёт два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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