Прогноз Артура Петросьяна на матч ЧМ-2022 Гана — Уругвай

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Гана – Уругвай.
Ставка: победа Уругвая за 1.72.
«Уругвайцы, конечно, пока разочаровывают. При имеющемся потенциале играть в настолько негативный футбол, как кажется, мягко говоря, ошибочно. С Кореей они были переиграны физически, с Португалией им просто не дали толком поиграть в футбол. Пока всё, что Уругвай продемонстрировал, — это организация игры без мяча, хотя и с ней не всё идеально.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Гана – команда бесшабашная, много и с удовольствием атакует, но и у своих ворот проблем имеет немало. И сумеет ли она, учитывая турнирное положение, сыграть более закрыто – вопрос. По крайней мере, ни на Кубке Африки, ни сейчас этого видеть не приходилось.
Так что всё будет зависеть от Уругвая и от того, сумеет ли Диего Алонсо должным образом перенастроить взаимодействие своих игроков.
Предположу, что атакующие игроки уругвайцев наконец скажут своё слово. Всё-таки уже 180 минут без голов – это для них перебор», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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