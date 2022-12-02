«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 6.5 за 2.00.



«Салават» и «Трактор» — оба-два красавцы. У уфимцев одна победа в восьми последних матчах, у челябинцев – две победы в девяти играх. Как с такими результатами они умудряются сохранять позиции в зоне плей-офф Востока (на момент написания данного прогноза) – вопрос, конечно, интересный.



Лучшие прогнозы на сегодня.



При этом «Салават» дома играет ниже всякой критики (61,4 процента очков всего по сезону и 55,6 процента – в домашних матчах). Но челябинцы, в свою очередь, не блещут в гостях (45,8 процента очков всего и 37,5 процента на выезде). В этом сезоне соперники уже встречались дважды, и в Уфе, и в Челябинске, — и оба матча забрал «Салават».



При этом по статистике личных встреч традиционно плохо играющий дома «Салават» конкретно с «Трактором» играет совсем неплохо. Правда, куда чаще эти соперники встречаются в плей-офф, а там совсем другие счёты, но, скажем, «юлаевцы» забрали пять из шести последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Уфе.



Наконец, «Салават» отдыхал и восстанавливался на целых трое суток больше «Трактора», который во время этого салаватского отдыха совсем непотребно выглядел в домашнем матче с «Барысом».



Сваливаем всё вышенаписанное в одну кучу. Получаем ниже «средней паршивости» по голевой составляющей матч, тотал которого будет не выше 6.5. И два очка «Салават» должен по-всякому набрать», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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