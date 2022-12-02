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Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия

Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Южная Корея — Португалия.

Ставка: победа Южной Кореи за 4.40.

«Португальцы уже вышли в плей-офф, а вот южнокорейцам необходима только победа. Досадно проиграли Гане, хотя забили дважды. Теперь нужна не просто победа над Португалией, а ещё и чтобы другие обстоятельства сошлись. Думаю, здесь свою роль сыграет менталитет южнокорейского народа.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Португалия может и пропустить в расслабленном состоянии, так как она уже вышла в плей-офф. Южнокорейцы могут вытащить любой матч, но могут и допустить детские ошибки. В матче с Ганой южнокорейцам не дали подать угловой в конце добавленного времени. Арбитр завершил игру, а возмущавшегося Паулу Бенту удалили. Без главного тренера и одновременно лидера команды южнокорейцы могут сплотиться.

Южная Корея — крепкий орешек. Мне кажется, им нет смысла ждать ничью, так как азиатская команда либо проиграет, либо выиграет. Другого ей не дано. Южнокорейцам необходимо рисковать, поэтому поверим в этот риск и их победу», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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