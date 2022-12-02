Гана — Уругвай: прогноз Александра Вишневского на игру 3-го тура группы H ЧМ-2022

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Гана — Уругвай.



Ставка: победа Уругвая за 1.76.



«На чемпионате мира осталась только одна команда, которая не забила ни одного гола. Удивительно, но это сборная Уругвая – команда с великолепными нападающими Суаресом и Кавани.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Для большинства футболистов сборной Уругвая это последний чемпионат мира, и если сборная не выйдет из группы, то они закончат выступление за национальную команду сразу после этого матча. Что-то мне подсказывает, что ветераны дадут последний бой, проведут матч добротно и наконец-то забьют.



Думаю, что Уругваю будет легко играть против Ганы, которая уже забила на этом турнире пять голов. Это молодая, безбашенная, но неопытная команда. Гораздо более прагматичный и хитрый Уругвай их накажет. Оборона сборной Ганы не выдерживает никакой критики. Такой обороне сборная Уругвая точно забьёт.



Вполне возможно, что Уругваю нужно будет делать разницу мячей. Если они выиграют 1:0 или 2:1, то этого может быть недостаточно, потому что Южная Корея играет против немотивированной сборной Португалии. В случае её победы у команд будет равное количество очков и всё будет решать разница голов.



Самой Гане нужна ничья, но если она будет на неё играть, то точно проиграет. А если она будет играть на победу, то, скорее всего, тоже. Я охотно выбираю ставку на победу Уругвая. Я верю в южноамериканскую команду. Уругвай был близок к голу в двух предыдущих матчах, но команде не везло. В игре с таким плохим в обороне соперником, как Гана, Уругвай проявит себя и победит», — сказал Вишневский.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



Швайнштайгер раскритиковал оборону сборной Германии на ЧМ-2022.



Энрике: Япония могла забить ещё два гола.



Суарес: я не буду извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году.