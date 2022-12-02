«Металлург» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — ЦСКА.



Ставка: «Металлург» не проиграет и ТМ 4.5 за 3.26.



«В этой паре всё сложно, причём настолько, что болельщики из числа сторонников теории заговоров легко объяснили домашнее поражение ЦСКА от «Авангарда» именно тем, что в следующем туре армейцам играть с «Магниткой».



Лучшие прогнозы на сегодня.



На данный момент мы имеем следующее: четвёртая команда лиги, набирающая в сезоне 71,4 процента очков, а дома — 76,5 процента, принимает вторую команду лиги, набирающую 75,0 процента очков, а на выезде – 73,5 процента. То есть обоим соперникам, в принципе, без разницы, где играть, у них везде получается одинаково хорошо.



Статистика личных встреч нам тоже не помощник. За последние 12 лет соперники так и не определились, кто из них круче, там абсолютная ничья. Практически такая же ничья и в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Магнитогорске: шесть армейских побед против четырёх у «Магнитки».



В общем, соперники достойны друг друга, сработать может любая мелочь, в том числе и лишние сутки отдыха, которые календарь отмерил перед этим противостоянием «Магнитке». Сейчас эти сутки ох как важны.



Суммируя всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно средний по голевому содержимому матч, с тоталом, который вряд ли уедет за 4.5. По итогам этой битвы «Магнитка» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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