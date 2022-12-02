Камерун — Бразилия: прогноз Константина Генича на матч группы G ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Камерун – Бразилия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: победа Бразилии всухую за 2.33.
«Заключительный тур на чемпионате мира. В группе G Бразилия сыграет против сборной Камеруна. Бразильцы, может быть, не очень ярко, но стабильно и системно выглядят на этом турнире. Понятно, что Бразилия уже вышла из группы, она еще ни одного мяча не пропустила. Я думаю, что, безусловно, Тите сделает какие-то изменения в составе. Не исключено, что в воротах появится Эдерсон, а не Алисон, какие-то перестановки будут и в обороне, и в атаке. Габи Жезус, наверное, появится в старте, а не Ришарлисон. Но вряд ли это поможет сборной Камеруна.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Камерунцы уже со скандалом на этом чемпионате мира. Да, они героически спаслись в игре со сборной Сербии. Но, я думаю, там больше не Камерун спасся, а сербы сели в лужу, создали себе серьёзные проблемы.
Бразилия выиграет, у меня в этом нет никаких сомнений. Учитывая, что ни Швейцария, ни Сербия толком к воротам бразильцев подойти не смогли, не забьёт и Камерун. Даже если у бразильцев будет смешанный состав, я всё равно не верю ни в Абубакара, ни в Шупо-Мотинга, ни в других ярких персонажей в составе сборной Камеруна. Бразилия выиграет всухую за отличный коэффициент 2.23», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
Швайнштайгер раскритиковал оборону сборной Германии на ЧМ-2022.
Энрике: Япония могла забить ещё два гола.
Суарес: я не буду извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году.
- 2 декабря 2022
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:00
-
08:00