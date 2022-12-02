Камерун — Бразилия: прогноз Константина Генича на матч группы G ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Камерун – Бразилия в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Бразилии всухую за 2.33.



«Заключительный тур на чемпионате мира. В группе G Бразилия сыграет против сборной Камеруна. Бразильцы, может быть, не очень ярко, но стабильно и системно выглядят на этом турнире. Понятно, что Бразилия уже вышла из группы, она еще ни одного мяча не пропустила. Я думаю, что, безусловно, Тите сделает какие-то изменения в составе. Не исключено, что в воротах появится Эдерсон, а не Алисон, какие-то перестановки будут и в обороне, и в атаке. Габи Жезус, наверное, появится в старте, а не Ришарлисон. Но вряд ли это поможет сборной Камеруна.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Камерунцы уже со скандалом на этом чемпионате мира. Да, они героически спаслись в игре со сборной Сербии. Но, я думаю, там больше не Камерун спасся, а сербы сели в лужу, создали себе серьёзные проблемы.



Бразилия выиграет, у меня в этом нет никаких сомнений. Учитывая, что ни Швейцария, ни Сербия толком к воротам бразильцев подойти не смогли, не забьёт и Камерун. Даже если у бразильцев будет смешанный состав, я всё равно не верю ни в Абубакара, ни в Шупо-Мотинга, ни в других ярких персонажей в составе сборной Камеруна. Бразилия выиграет всухую за отличный коэффициент 2.23», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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