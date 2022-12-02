Сербия — Швейцария: прогноз Эдуарда Мора на матч группового турнира ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Сербия — Швейцария.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.



«Помимо Сербии и Швейцарии, в группе также играют Бразилия и Камерун. Все команды могут выйти в плей-офф. Для этого Камеруну нужно обыгрывать Бразилию, в чём я сильно сомневаюсь. Поэтому будем отталкиваться от того, что Бразилия уже заняла первое место.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Три очка у Швейцарии и одно очко у Сербии. То есть Швейцарии для сохранения второго места можно сыграть вничью. Именно это и предопределит ход матча. В сборной Швейцарии собраны футболисты крепкого европейского уровня: без суперзвёзд, зато почти все играют в сильных клубах. Швейцарцы будут играть от обороны.



Сербы тоже не понесутся вперёд сразу, так как в случае пропущенного гола их задача сильно усложнится. Сербам нужна только победа.



Поэтому мы увидим сухую игру с большим количеством тактических фолов и нервов.



Вряд ли мы увидим голы в первом тайме. Но по ходу встречи игра будет идти всё веселее.



Исходя из всего вышесказанного, здесь может быть любой исход матча. Но голов будет забито мало. Слишком многое стоит на кону, ни одна из команд не будет рисковать раньше времени», — сказал Мор.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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