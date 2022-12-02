Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Камерун — Бразилия.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.
«Бразильцы чувствуют себя очень хорошо и уверенно. Они дважды победили, набрали максимум возможных очков, ни разу не пропустили и лидируют в квартете. У Камеруна всего одно очко. Для африканцев это значит, что играть нужно только на победу, а ещё смотреть на то, чтобы Швейцария не обыграла Сербию. Камерунцы здорово отыграли второй тайм встречи с сербами. Проигрывали в два гола, но Абубакар помог отыграться и свести исход к ничьей. Эта ничья воспринималась как победа.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Бразильцы комфортно себя чувствуют. За две встречи забили трижды — все голы случились во вторых таймах. Мы уже видели на примере Франции, которая досрочно вышла из группы, что в подобных матчах тренеры ротируют состав. Поэтому первый тайм может уйти на раскачку. Камеруну нет смысла сразу лететь вперёд. Мне кажется, что вторая половина игры окажется результативнее первой», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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- 2 декабря 2022
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