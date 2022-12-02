Сербия — Швейцария: прогноз Константина Генича на встречу ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия — Швейцария в 3-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.
Ставка: Швейцария не проиграет и ТМ 3.5 за 1.86.
«Сборная Сербии, конечно, чудовищно разбазарила своё преимущество в игре с Камеруном. 3:1 вели, куда-то побежали, травма Павловича — в итоге 3:3. Это ещё хорошо, что Камерун в концовке не забил четвёртый, хотя у сербов тоже моменты были. Как всегда, у сербов приличный состав, но на большом турнире чего-то команде не хватает. Сербы сейчас последние с разницей мячей 3:5. Это очень больно. Да, надо теперь выигрывать и рассчитывать, что Бразилия обыграет Камерун, тогда Сербия может выйти из группы. Но эту Швейцарию ещё надо обыграть.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Швейцарцы умеют играть на результат. Команда скучная, сдержанная, очень неприятная для любого соперника. Вон бразильцы сколько с ними мучились. С Камеруном тоже не шибко весёлый футбол был. Я думаю, здесь надо отталкиваться от тренерского кредо Якина. Мы прекрасно понимаем, какой футбол он ставит. Разница забитых и пропущенных 1:1 к 3-му туру говорит сама за себя.
В таких матчах швейцарцы не раскрываются, они вяжут соперника в середине поля и рассчитывают на контратаки. Здесь швейцарцам важно не проиграть, от этого они и будут отталкиваться. А нынешняя сборная Сербии на этом турнире не впечатляет. Много изъянов в игре команды Стойковича.
При всей моей симпатии к сербам, думаю, Швейцария не проиграет и завяжет соперника где-нибудь в серединке. Может, ещё и в контратаку убежит, что команда любит делать. Мой прогноз — Швейцария не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.86», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
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- 2 декабря 2022
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