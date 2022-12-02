Камерун — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на матч группы G ЧМ-2022 2 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Камерун — Бразилия.



Ставка: победа Бразилии всухую за 2.02.



«Сборная Камеруна во 2-м туре мундиаля смогла забить трижды сербам, но этого не хватило для победы, учитывая ошибки в обороне. Теперь камерунцам нужно обыгрывать основных претендентов на титул и рассчитывать на ничейный исход в параллельной игре. Это делает задачу по выходу в плей-офф практически невыполнимой на практике, однако на поле футболисты выйдут очень серьёзно мотивированными.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Бразилия в очередной раз подтвердила свое реноме главного фаворита турнира и смогла вновь добыть сухую победу во втором матче кряду. Да, против швейцарцев бразильцы были не столь активны в атаке, но сыграли довольно убедительно и грамотно по всем линиям, что и привело к выигрышу на классе над крепким оппонентом. Пятикратные чемпионы мира уже гарантировали себе выход из группы, но вряд ли их это остановит в 3-м туре.



На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и не стоит ждать никакой сенсации. Камерун плохо обороняется и часто допускает ошибки при массированных атаках противника и вполне может пропустить вновь немало. А вот забить такой обороне, как у Бразилии, африканцам будет очень сложно, и я считаю, что бразильцы снова выиграют с сухим счётом», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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