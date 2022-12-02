Сербия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Сербия — Швейцария.
Ставка: победа Сербии за 2.45.
«Четыре с половиной года назад в России Швейцария сербов переиграла, сделала это заслуженно и затем благополучно вышла в плей-офф. Но сейчас, как кажется, соотношение сил изменилось. Швейцарцы в лучшем случае остались на прежнем уровне, тогда как у сербов нынче более солидная и боеспособная команда.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Конечно, такой Камерун сербы должны были побеждать, и у них была для этого масса возможностей. Но им не повезло у чужих ворот, а у своих как-то всё в одночасье разладилось. Думаю, что к матчу со Швейцарией команда Драгана Стойковича подойдёт куда более серьёзно – не будет допускать подобных вольностей на своей половине поля и постарается действовать ещё более эффективно у чужих. Ещё не сказал своего слова Митрович, а Тадич при в целом солидной игре пока оформил всего одну голевую передачу.
Предположу, что Швейцария не совладает – команда Мурата Якина будет явно играть от соперника в расчёте на контрвыпады и быстрые ноги Эмболо, но мне кажется, что сербы тем не менее добьются желаемой победы. У них больше козырей в рукаве», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
Швайнштайгер раскритиковал оборону сборной Германии на ЧМ-2022.
Энрике: Япония могла забить ещё два гола.
Суарес: я не буду извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году.
- 2 декабря 2022
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45