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Сербия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа ЧМ-2022

Сербия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч группового этапа ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Сербия — Швейцария.

Ставка: победа Сербии за 2.45.

«Четыре с половиной года назад в России Швейцария сербов переиграла, сделала это заслуженно и затем благополучно вышла в плей-офф. Но сейчас, как кажется, соотношение сил изменилось. Швейцарцы в лучшем случае остались на прежнем уровне, тогда как у сербов нынче более солидная и боеспособная команда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, такой Камерун сербы должны были побеждать, и у них была для этого масса возможностей. Но им не повезло у чужих ворот, а у своих как-то всё в одночасье разладилось. Думаю, что к матчу со Швейцарией команда Драгана Стойковича подойдёт куда более серьёзно – не будет допускать подобных вольностей на своей половине поля и постарается действовать ещё более эффективно у чужих. Ещё не сказал своего слова Митрович, а Тадич при в целом солидной игре пока оформил всего одну голевую передачу.

Предположу, что Швейцария не совладает – команда Мурата Якина будет явно играть от соперника в расчёте на контрвыпады и быстрые ноги Эмболо, но мне кажется, что сербы тем не менее добьются желаемой победы. У них больше козырей в рукаве», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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