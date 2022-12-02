«Ак Барс» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.67.



«Что ни говори, но все нынешние проблемы «Ак Барса» кроются не в Знарке, не в физике, а исключительно в головах хоккеистов. Для того чтобы заиграть так, как они умеют, им нужна дополнительная мотивация, которую Знарок создать им не может. Да и никто не сможет. Когда «Ак Барс» играет против равного соперника, такая мотивация появляется. Когда в Казань приезжает «Сибирь», откуда же ей взяться?



Лучшие прогнозы на сегодня.



И тут мы прямиком выходим на вопрос: станет ли «Локомотив» таким мотиватором, чтобы заставить казанцев играть по полной? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Тут ведь без пары Кубков Гагарина к «большим татарам» даже не подходи. А все великие успехи «Локомотива» остались в Суперлиге.



Что же касается ярославцев, то они идут по сезону по грандиозной синусоиде, в которой четыре-пять побед подряд сменяются таким же или близким к этому количеству периодом поражений. Сейчас у ярославцев в активе серия из четырёх побед подряд. Стало быть, совсем скоро она должна смениться на похожую серию из поражений.



Итак, «Ак Барс» (51,4 процента очков всего и 58,3 процента дома) принимает вторую команду КХЛ по игре на выезде (69,4 процента очков всего и 65,8 – в гостях). При этом «Локомотив» отдыхал на двое суток больше казанцев.



Суммируем всё вышенаписанное, помним, что Ярославль пропускает меньше всех в чемпионате, а забивает не сильно больше. И получаем достаточно низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5, по итогам которого «Локомотив» в Казани наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. И это я ещё бил себя изо всех сил по рукам, чтобы не отдать железнодорожникам победу», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 6.88.



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