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Аргентина — Австралия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Аргентина — Австралия: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
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3 декабря на ЧМ-2022 по футболу в матче 1/8 финала встретятся сборные Аргентины и Австралии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 1.21. Шансы Австралии оценили коэффициентом 16.00, ничья идёт за 7.30.

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Австралия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.76, а ТМ 2.5 идёт за 2.18.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.75. Гол Аргентины оценивают в 1.05, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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