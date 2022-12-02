Аргентина — Австралия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

3 декабря на ЧМ-2022 по футболу в матче 1/8 финала встретятся сборные Аргентины и Австралии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами аргентинцев: поставить на победу команды Лионеля Скалони можно с коэффициентом 1.21. Шансы Австралии оценили коэффициентом 16.00, ничья идёт за 7.30.
Букмекеры считают, что матч Аргентина — Австралия не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.76, а ТМ 2.5 идёт за 2.18.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.75. Гол Аргентины оценивают в 1.05, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 2.43.
Экспресс с коэффициентом 6.88.
Ельцин Техеда: было бы здорово поиграть в чемпионате России.
Защитник сборной Австралии: хочу выиграть больше чемпионатов мира, чем Месси.
Тренер Японии: новая цель — выход в четвертьфинал.
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