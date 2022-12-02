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Нидерланды — США: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

Нидерланды — США: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
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3 декабря на ЧМ-2022 по футболу в матче 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и США. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!»

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами голландцев: поставить на победу команды Луи ван Гала можно с коэффициентом 2.03. Шансы США оценили коэффициентом 4.30, ничья идёт за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — США не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.45, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.18. Гол Нидерландов оценивают в 1.27, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 6.88.

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