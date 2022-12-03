Сербия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, кто победил, кто вышел в плей-офф, голы

2 декабря на стадионе «974» прошёл матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счётом 2:3.
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Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт, а на третьей минуте второго тайма Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд. Во втором тайме забитых голов не было.
Эта победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф. Сборная Сербии покидает ЧМ-2022 в Катаре.
Экспресс с коэффициентом 21.60.
Отец Неймара заявил, что футболист должен вернуться в сборную Бразилии к финалу ЧМ-2022.
Все 32 сборные ЧМ-2022 забили минимум один гол на групповом этапе.
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