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Сербия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто прошёл в плей-офф, счёт

Сербия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто прошёл в плей-офф, счёт
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2 декабря на «Стэдиум 974» прошёл матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором встретились соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Швейцарцы одержали победу со счётом 2:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шердан Шакири открыл счёт, забив гол на 20-й минуте после рикошета от защитника. Спустя шесть минут Александр Митрович сравнял счёт, а на 35-й минуте Душан Влахович вывел сербов вперёд. На 44-й минуте Брил Эмболо сравнял счёт, а на третьей минуте второго тайма Ремо Фройлер вывел Швейцарию вперёд. Во втором тайме забитых голов не было.

Эта победа позволила Швейцарии пройти в плей-офф. Сборная Сербии покидает ЧМ-2022 в Катаре.

Экспресс с коэффициентом 21.60.

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