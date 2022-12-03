ЧМ-2022 в Катаре: все пары 1/8 финала, кто с кем сыграет, расписание и календарь
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На ЧМ-2022 в Катаре завершился групповой этап. По его итогам 16 команд прошли в плей-офф, остальные сборные покинули чемпионат. 3 декабря стартует стадия 1/8 финала. Пары первого раунда плей-офф выглядят следующим образом.
3 декабря
18:00 мск Нидерланды — США
22:00 Аргентина — Австралия
4 декабря
18:00 Франция — Польша
22:00 Англия — Сенегал
5 декабря
18:00 Япония — Хорватия
22:00 Бразилия — Южная Корея
6 декабря
18:00 Марокко — Испания
22:00 Португалия — Швейцария
Экспресс с коэффициентом 21.60.
Отец Неймара заявил, что футболист должен вернуться в сборную Бразилии к финалу ЧМ-2022.
Все 32 сборные ЧМ-2022 забили минимум один гол на групповом этапе.
Ракитич подшутил над Лукаку после вылета Бельгии с ЧМ-2022 в Катаре.
Комментарии
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