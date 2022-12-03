Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после завершения группового этапа

На ЧМ-2022 в Катаре завершился групповой этап. По его итогам 16 команд прошли в плей-офф, остальные сборные покинули чемпионат. 3 декабря стартует стадия 1/8 финала.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры принимают ставки на победителя турнира. Аналитики считают фаворитом Бразилию, поставить на команду Тите можно с коэффициентом 3.20. В первом раунде плей-офф бразильцы сыграют с Южной Кореей (коэффициент 250.00).
Шансы сборной Аргентины эксперты оценили коэффициентом 6.00, соперник Месси и компании в 1/8 финала — Австралия (250.00). На Францию можно поставить за 6.50, подопечные Дидье Дешама сыграют с Польшей (200.00).
Вероятность успеха сборной Испании оценили коэффициентом 7.50. Испанцы в 1/8 финала встретятся с Марокко (85.00). Сделать ставку на Англию можно за 9.50, британцам предстоит матч с Сенегалом (130.00).
На сборную Португалии принимают ставки с коэффициентом 12.00, Криштиану Роналду и его команда сыграют со Швейцарией (65.00). Вероятность победы Нидерландов оценили котировкой 20.00, «оранжевых» ждёт матч с командой США (100.00).
Поставить на команду Хорватии можно за 40.00. Команда Златко Далича встретится с командой Японии (75.00).
Экспресс с коэффициентом 21.60.
Отец Неймара заявил, что футболист должен вернуться в сборную Бразилии к финалу ЧМ-2022.
Все 32 сборные ЧМ-2022 забили минимум один гол на групповом этапе.
Ракитич подшутил над Лукаку после вылета Бельгии с ЧМ-2022 в Катаре.
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